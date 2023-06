Mental N° 47, juin 2023 : Les maladies de la médecine

Des articles de médecins et praticiens de la psychanalyse qui réfléchissent aux conditions d'exercice de la clinique médicale aujourd'hui à l'heure des plus hautes avancées technologiques dans la pratique médicale et du phénomène de dépathologisation dans le monde du soin. - des textes d'analystes et sur les récents débats sur la fin de vie, le droit à mourir dans la dignité, ainsi que l'euthanasie pour souffrances psychiques. - des interviews de deux grands spécialistes, Didier Sicard, professeur de médecine, ancien président du Comité National Consultatif d'Ethique, et de Stéphane Velut, neurochirurgien et auteur de nombreux ouvrages sur la question du management appliqué au monde de la médecine. - Une rubrique consacrée aux derniers ouvrages théoriques et littéraires sur la question, ainsi que sur les dernières parutions concernant le thème dans notre champ. â