Secrets de milliardaires. Le secret d'un séducteur ; L'héritier secret du prince Vitale ; Un pacte secret

Le secret d'un séducteur De la haine. Voilà ce que ressent Merry depuis que son patron l'a congédiée, après lui avoir fait découvrir la volupté dans son lit. Humiliée, elle a coupé tout lien avec Angel Valtinos. Hélas, le play-boy paraît résolu à la revoir. En effet, il a appris que Merry a donné naissance à une petite Elyssa - son héritière. L'héritier secret du prince Vitale Se faire passer pour la fiancée du prince Vitale ? Jazz n'a rien d'une femme du monde, mais en accompagnant au bal l'héritier de Lerovia, elle obtiendra le soutien financier dont elle a besoin. Bientôt, grisée par le regard que Vitale pose sur elle, Jazz se prend au jeu... Mais lorsque le conte de fées laisse place à la passion, elle se retrouve enceinte d'un homme à qui elle n'aurait jamais dû se lier... Un pacte secret Freddie ne se fait aucune illusion. Entre le puissant Zac da Rocha et elle, il ne peut s'agir que d'un mariage de convenance. Si par cette union, Zac promet de maintenir sa famille unie, son époux exige qu'elle lui donne un héritier. Or, le jour où Freddie tombe enceinte, rien ne semble plus aussi simple. Car un pacte, aussi froid qui soit, ne vaut rien quand il est mis à l'épreuve des sentiments... Romans réédités