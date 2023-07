Enquête à Whiskey Gulch ; Au péril de leur vie

Enquête à Whiskey Gulch, Elle James Pour retrouver sa soeur Jasmine, enlevée par un clan mafieux après avoir été témoin d'un meurtre, Olivia fait appel à l'agent de sécurité Becker Jackson. Leur objectif : se faire passer pour un couple de collectionneurs, infiltrer les kidnappeurs qui viennent de voler une toile de maître et échanger le tableau contre Jasmine. Un subterfuge dangereux qui peu à peu les rapproche malgré eux... Au péril de leur vie, Elizabeth Heiter La bombe n'était pas armée... Mais pour Ava - qui l'a découverte au cours d'un contrôle de routine -, et Eli Thorne, spécialiste en engins explosifs, le danger n'est pas écarté. Car celui ou celle qui l'a fabriquée a sans doute en tête des projets de plus grande envergure. Des projets qu'ils vont tenter de contrecarrer en enquêtant côte à côte au péril de leur vie...