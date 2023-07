L'empreinte du désir

Xanthe est troublée : pour récupérer l'héritage qui lui permettra de sauver son entreprise, elle n'a d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dane Redmond, son mari, et de lui faire signer une fois pour toutes les papiers de leur divorce... Si l'idée de revoir celui qui l'a brutalement quittée dix ans plus tôt ne l'effraie pas - ne s'est-elle pas affranchie de son joug, en devenant une femme d'affaires accomplie ? -, elle comprend pourtant, lorsqu'elle pénètre dans le majestueux bureau de Dane, que les choses ne seront pas si simples. Car, à la seconde où leurs regards se croisent, elle se sent chavirer de désir... Roman réédité