L'Indispensable en culture générale. Edition 2023-2024

Une nouvelle édition mise à jour et augmentée d'un classique. Un indispensable constitué de fiches offrant un aperçu synthétique et clair de sujets variés et incontournables que le mythe d'Œdipe, les Pères et docteurs de l'Eglise, les grandes inventions techniques de l'humanité, l'art baroque, l'universalisme, l'écologie, les neurosciences, la reproduction assistée, le transhumanisme... Parfois étayées de tableaux synoptiques ou de schémas, ces fiches sont des outils pouvant servir de base à une connaissance plus approfondie des domaines tels que la politique, les sciences humaines, les sciences exactes, les arts, la mythologie. En fin d'ouvrage, 140 QCM permettent de vérifier les acquis et un index détaillé facilite la recherche d'informations.