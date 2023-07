Envoûtée par son rival ; Fantasmes défendus

Envoûtée par son rival, Zuri Day Maeve Eddington assure la défense de l'entreprise familiale dans un retentissant procès qui pourrait faire basculer sa carrière. Si l'enjeu est de taille, l'avocat de la partie adverse lui donne du fil à retordre. Victor Cortez, son camarade à Harvard à la voix grave et profonde, la trouble depuis toujours. Mais pas question pour Maeve de laisser le désir obscurcir son jugement : quoi qu'il lui en coûte, elle restera professionnelle... Fantasmes défendus, LaQuette Influenceuse mode et beauté, Lyric compte bien garder son indépendance professionnelle et sentimentale. Alors quand Josiah, séduisant producteur de télévision, lui propose d'animer une émission, elle hésite à accepter. Est-ce vraiment une bonne idée de travailler avec celui qui lui inspire des fantasmes si enivrants ??