Noces interdites. Pour t'aimer à jamais ; Un scandale, un mariage ; Un amour sous contrat

Ils ont fait la promesse de ne jamais se marier. Mais le destin en a décidé autrement. Pour t'aimer à jamais D'ici quelques minutes, Jonas sera son mari. L'homme qui la fait fantasmer depuis un an sans qu'ils n'aient échangé un seul baiser. Car si son meilleur ami lui a demandé sa main, c'est pour échapper à une union arrangée. Viviana aurait dû refuser cette proposition. Mais comment aurait-elle pu renoncer à goûter au bonheur conjugal, aussi factice soit-il... Un scandale, un mariage Quand tous les journaux font la une sur sa dernière virée à Las Vegas, Hendrix sait que c'est le scandale de trop. S'il ne veut pas se brouiller avec sa famille, il doit entrer dans le rang. Et quelle meilleure façon que d'épouser la femme à l'origine du scandale ? Non seulement elle fera une épouse parfaite, mais Hendrix n'a rien contre l'idée de revivre la nuit torride qu'ils ont partagée... Un amour sous contrat Son visa, expiré ? A cette nouvelle, Tilda est prise de panique. Pour elle qui vit enfin son rêve américain, hors de question de tout quitter. Si bien qu'elle en vient à imaginer une solution folle : se marier avec Warren, son séduisant patron. Pourtant, au moment de lui faire part de son plan, Tilda ignore ce qu'elle redoute le plus : que Warren refuse... ou qu'il accepte ? Romans réédités