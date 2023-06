Victor et les âmes de Montmartre

Au sein du cimetière de Montmartre à Paris, deux mondes se côtoient, celui des morts et celui des vivants. Victor a onze ans. Il ait qu'il ne doit pas mettre en contact les uns et les autres sous peine de sanction immédiates mais, avec Victor, la ligne rouge va rapidement être franchie ! Cela fait déjà trois ans que Victor déambule et erre dans les allées et les divisions de ce lieu pittoresque. Il a ainsi retrouvé Paul, son grand-père, puis s'est lié d'amitié avec Dalida, croise Michel Berger et échange avec Stendhal ou Berlioz. Mais pour lui ce sont de parfaits inconnus, alors quand il croise Sophie le jour de son enterrement et qu'elle lui demande de l'aide, il est troublé. La foudre frappe en plein coeur le cimetière de Montmartre. Avec ce roman captivant et attachant Cédric Legrain aborde avec simplicité la survivance de la conscience et permet une ouverture sur les thèmes de la vie après la mort.