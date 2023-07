Carreau sifflant

" Envoûtante et joviale lorsqu'il s'agit de prendre les commandes. Une adresse fascinante pour porter les six assiettes à la poterie parfaitement sculptée, blanche, épaisse et vernissée. Une maîtrise de soi lors des compliments et des gestes déplacés. Jouer la bigote, se munir d'une pelle, enterrer son estime et récurer la vaisselle". Péache, 16 ans. Révélation littéraire de l'année 2022 avec " Mes mains pour les tiennesA ". Sa puissance d'écriture nous ouvre ici la porte de l'âme humaine dans sa nudité la plus ultime. En filigrane, l'injustice sociale, dont elle se fait l'avocate inspirée, inspirante, subtile et éloquente.