L'argent disputé

Edouard de Sospercée, original, dépensier invétéré et détenteur d'un découvert colossal, est convoqué par Bereshit des Prêts, banquier de son état, qui le somme de rembourser sa dette dans les plus brefs délais et par les moyens qui lui conviendront. Ces deux personnalités opposées ont une vision très différente de l'argent : pour le premier, l'argent, c'est comme les trains, ça va, ça vient, parfois avec du retard, parfois à l'heure et rarement en avance. Mais il finit toujours par arriver. C'est l'essentiel et ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat ! Pour le deuxième, un sou, c'est un sou. L'argent doit circuler, mais il doit le faire sur un matelas bien épais, de façon à éviter les accidents qui sont vite arrivés, pour peu que l'on soit distrait ou inconséquent. Si le découvert abyssal de son client tracasse le banquier, ce n'est pas le cas d'Edouard de Sospercée, lequel, n'étant jamais à court d'idées ni d'imagination, ne désespère pas de se sortir de cette situation délicate, avec élégance et doigté.