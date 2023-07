Les 12 couleurs indigènes de l'île de la Réunion

Sur l'île volcanique de la Réunion, au coeur de l'océan Indien, s'épanouissent une faune et une flore très variées, qu'on qualifie de biodiversité. Il est aujourd'hui admis l'importance de protéger ce monde sauvage exceptionnel qui en fait la beauté. Et pour cela, quoi de mieux que d'apprendre à connaître et reconnaître les plantes et les animaux qui le composent ? Dans cet album magnifiquement illustré, Laurent Rivière invite les enfants à découvrir la richesse sauvage et emblématique de l'île de la Réunion. Au travers de coloriages et de QR codes renvoyant à des contenus interactifs, l'auteur entraîne ses lecteurs dans un univers envoûtant, à la fois didactique et ludique.