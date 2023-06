Une soirée festive est brutalement interrompue par un accident. Chacun·e à son tour, comme s'extrayant du temps, comme au bord de l'oubli, fera resurgir des morceaux de vie, des petites choses ou de sombres relents. Et c'est chacun·e dans sa langue qu'elle ou il se réinventera, des brassées de lilas dans la tête, une lumière qui astigmatise, un rôle qu'enfin on ne joue plus, un moi qui se décrypte, des gestes bananes ou un mot qu'on ose enfin prononcer. Une résurgence : selon l'étymologie "resurgens" , se rappeler, laisser revenir à la surface, c'est aussi reprendre de la force, se relever. Et c'est bien de cela dont il s'agit, dans le livre Les détails, du plaisir et de l'énergie qu'il y a à partager ce qui, dans les eaux souterraines de la mémoire, était à l'abandon, en souffrance.