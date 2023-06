Enlève-moi

Au beau milieu de la campagne du Kent, Samuel, jeune homme passionné de musique originaire du Tennessee, et Ophelia, fille aînée de la riche famille voisine, apprennent à se connaître au détour de leurs escapades dans la nature. Et plus le temps passe, plus Ophelia doute de sa volonté de se conforter dans son avenir aussi doré que tout tracé. Jusqu'au jour du drame ; un malentendu vient à la fois bouleverser leur vie et leur offrir une liberté bien dfférente de celle à laquelle ils rêvent tous les deux.