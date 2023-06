La Divine Mosaïque . Au coeur du soufisme

Nacef Nakbi, Docteur en psychologie, enseignant-chercheur, écrivain et poète, est né en 1939 à Tunis. Il a été Maître de Conférences de psychologie sociale, à l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Caen, de 1971 à 2005. Outre de nombreux articles scientifiques portant sur le concept de soi et l'identité psychosociale, Nakbi est notamment l'auteur de recueils de poésies et de contes : "Au sortir de l'enfance" (1963) ; "Instants d'immortalité" (1985) ; "Jeux de mots à te dire" (2014) ; "Contes de la coquecigrue" (2014) ; "L'Inextinguible Soif d'Aimer" (Nirvana 2016). Le preÌsent livre, meneÌ depuis de treâs nombreuses anneÌes, traite des points de vue conceptuel et symbolique des fondements spirituels, religieux, mystiques et eÌsoteÌriques, de la penseÌe islamique soufie - donneÌes connues certes, quasi exclusivement, par l'eÌlite des savants en theÌosophie de l'Islam et, plus speÌcialement, veÌcues, "expeÌriencieÌes" et transmises par les grands maiÌtres soufis enseignant dans de nombreuses confreÌries aâ travers le monde