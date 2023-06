Ecolo au boulot. 60 éco-défis pour s'engager

Vous vous demandez comment rendre votre quotidien au boulot plus écologique ? Vous cherchez des idées pour motiver vos collègues à vous rejoindre ? Vous souhaiteriez impliquer toute votre entreprise dans cette nouvelle voie ? Alors ce livre est fait pour vous ! Plus de soixante éco-défis vous sont proposés pour améliorer votre impact écologique au travail et vous permettre d'agir sur toutes les grandes problématiques liées au contexte professionnel : les déplacements, l'énergie, les déchets, la biodiversité, l'alimentation, le numérique et la solidarité. Vous apprendrez également comment convaincre et accompagner votre entourage professionnel vers le changement à travers des challenges et des événements. Faire changer les comportements autour de soi, c'est possible !