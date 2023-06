Aux sources du mystère des origines du Monde et de l'humanité

Notre propre origine reste un mystère et si de nombreuses fouilles et recherches sont entreprises régulièrement, des zones d'ombre persistent. D'où venons-nous vraiment ? Comment les continents que nous connaissons aujourd'hui se sont-ils créés ? Sommes-nous irrémédiablement seuls face à nous-mêmes ? A travers la relecture de nombreux mythes et légendes et l'interprétation d'une langue sublime mais encore inconnue, cet ouvrage original éclaire d'un jour nouveau la grande épopée qu'est l'histoire de notre humanité.