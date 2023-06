J'ai épousé un maître de Nô. Du Liban au Japon, récit autobiographique

Ce récit est une histoire de résilience. L'auteure raconte comment elle a échappé à la guerre civile libanaise, en 1976 à l'âge de 18 ans, comment elle a intégré une tradition séculaire en épousant au Japon un maître de Nô, Naohiko Umewaka, dont la lignée remonte à plus de 600 ans et comment elle a participé à faire connaître le théâtre Nô dans le monde entier. Elle nous introduit dans l'univers du Nô, la plus ancienne tradition théâtrale du Japon. Elle raconte comment son mari a participé au renouveau de cette tradition en créant de nouvelles pièces. Elle relate les défis culturels et conjugaux auxquels elle a été confrontée et son expérience de mère de deux enfants biculturels. Ce livre chaleureux nous fait partager l'histoire d'une femme qui, dans un contexte difficile, trouve son chemin avec créativité et persévérance. Il témoigne de la culture Japonaise en profondeur et pose un regard lucide sur les différences culturelles au sein d'un monde globalisé. Cet ouvrage est un récit qui décrit la rencontre de deux cultures opposées et qui nous fait découvrir le monde du théâtre Nô de l'intérieur. Madeleine Abdel-Jalil, issue d'une vieille famille de chrétiens d'Orient, raconte comment, fuyant à la guerre civile libanaise en 1976, à l'âge de 18 ans, elle a rejoint sa soeur installée au Japon puis intégrée une tradition hiérarchisée en épousant un maître de Nô, Naohiko Umewaka, dont la lignée remonte à plus de 600 ans. Elle nous introduit dans l'univers du Nô, une tradition théâtrale japonaise créée au XIV° siècle, et nous éclaire sur ses concepts philosophiques et esthétiques. Son mari, Naohiko, est un pionnier dans l'introduction de nouvelles pièces de Nô, collaborant avec des artistes étrangers et mêlant tradition et modernité esthétique. L'auteure a trouvé sa voie en participant à ce renouveau, en organisant des représentations au Japon et dans le monde entier, et en initiant un large public à l'esthétique et aux subtilités du Nô. Madeleine Umewaka raconte également les défis auxquels elle a été confrontée, son expérience de mère de deux enfants biculturels, et comment elle a amené sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, du Liban au Japon où elle a bénéficié de soins attentifs et de l'empathie des Japonais. Ce livre chaleureux, dont une première version est parue au Japon en 2019, nous fait partager l'histoire d'une femme qui, dans un contexte difficile, trouve son chemin avec créativité et persévérance. Il témoigne de la spécificité japonaise en profondeur et pose un regard lucide sur les différences culturelles au sein d'un monde globalisé.