Suksuk ! Cahier d'écriture coréen. Niveau grand débutant. A1. Ecriture simple

Ce cahier d'écriture simple de coréen s'adresse aux grands débutants ou à toute personne curieuse de découvrir les règles d'écriture du coréen. Proposant une approche progressive, il permet : - d'apprendre les différentes règles d'écriture au fil des pages, de l'ordre des traits des lettres de l'alphabet aux combinaisons de 3 ou 4 lettres en syllabe et ainsi, d'écrire plus de 120 mots simples du quotidien - de s'entraîner efficacement grâce à ses 98 grilles spécialement conçues pour vous guider avec un modèle à retracer en suivant l'ordre des traits puis à reproduire dans des cases pré-calibrées Les plus : - Aide à la prononciation grâce au système de transcription systématiquement proposé - Un lexique coréen-français reprenant tous les mots proposés dans les grilles d'écriture - Un tableau récapitulatif des combinaisons d'écriture - Des grilles vides pour s'entraîner selon ses besoins