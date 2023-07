Une intelligence sur le dos

Et si vous héritiez d'un androïde prototype dont les fonctions ne sont pas des plus claires ? Eh bien, c'est un tel engin qui débarque du Moyen-Orient chez un chômeur d'origine indienne et réfractaire à l'ordre et l'organisation. Vu qu'il n'éprouve aucune sympathie pour les robots, responsables, selon lui de son licenciement, il s'en débarrasserait bien de ce bidule encombrant, si sa charmante voisine genevoise, une chercheuse en math ne l'en dissuadait. C'est qu'elle est fascinée, elle, par les prouesses de cette Intelligence hors pair ! Ce génie artificiel, hyper-pointu s'adaptera-t-il à la pagaille chronique de son nouveau propriétaire ? Ira-t-il jusqu'à interférer dans les élections locales imminentes pour préserver les intérêts de son maître ? Comment la police et les autorités helvétiques vont-elles réagir face à l'intrusion sur le territoire national d'une machine non homologuée ? Sans oublier les convoitises étrangères, prêtes à tout pour s'emparer d'un joyau suprême de la technologie...