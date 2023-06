Philosophies d'après-guerre

La seconde moitié du XXe siècle a connu un essor remarquable des courants philosophiques issus de la pensée intellectuelle française. Phénoménologie d'inspiration existentialiste, marxisme, sociologie, structuralisme et ses différents héritages se sont exprimés par des personnalités aussi prestigieuses que Sartre, Foucault, Deleuze, Derrida ou encore Bourdieu. Philosophie et sciences humaines ont brillé avec lustre, accompagnées d'engagements politiques souvent audacieux. Contestation, avancées sociétales, dûment débattues dans des revues littéraires alors très lues, ont marqué les décennies d'après guerre. Ce foisonnement et ces prises de risque intellectuel sont aujourd'hui observés avec une certaine défiance. Christophe Agogué nous plonge dans ces moments essentiels, emplis de conscience politique ; il nous montre aussi les raisons d'un certain désamour contemporain pour ces écoles, tout comme les bonnes raisons de les convoquer à nouveau. Christophe Agogué vit à Paris et travaille dans une entreprise énergétique. Il est l'auteur de plusieurs essais et romans ainsi que de nouvelles théâtrales et de musées imaginaires.