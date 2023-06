Mini grammaire du grec pour tous. Edition actualisée

La Mini grammaire du grec s'adresse à tous ceux qui veulent revoir les points essentiels de la grammaire, faire le point sur leurs connaissances, ou combler des lacunes. Agrémentée de nouveaux chapitres et de nouveaux exercices, cette nouvelle édition, entièrement revue et remise au goût du jour, propose une soixantaine de fiches qui rappellent de façon simple et rapide les formes et les structures grammaticales. Retrouvez, en page de gauche, divers exemples traduits à l'appui, et, en page de droite, des exercices d'application avec leurs corrigés pour une vérification immédiate. Les renvois à des fiches complémentaires et un index grammatical sont à consulter en fin d'ouvrage pour une meilleure navigation.