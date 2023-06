De Franz Liszt à la musique contemporaine. Musicologie et significations. Hommage à Márta Grabócz

Une exploration de la signification musicale du XIXe au XXIe siècle en hommage aux études du professeure Márta Grabócz. Ce livre rend hommage au travail accompli par Márta Grabócz, professeure à l'Université de Strasbourg, durant quelques décennies dans le domaine de la musicologie et de la signification musicale. Ses investigations ont couvert plusieurs champs d'études depuis Franz Liszt jusqu'à la musique contemporaine. L'ouvrage se décline en trois parties principales : Franz Liszt ; la signification musicale ; la musique des XXe et XXIe siècles, donc des problématiques au coeur de l'actualité musicologique, auxquelles s'adjoint une partie "Hommages" . Sont réunis ici, des professeurs, des artistes, des compositeurs, des musicologues et d'anciens étudiants qui poursuivent, dans les différents textes présentés, ces échanges fructueux qu'elle n'a eu de cesse de solliciter et d'entretenir.