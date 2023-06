Face à la pandémie. Les avis du Conseil scientifique COVID-19

Ce livre regroupe en un seul volume tous les avis publiés par le Conseil scientifique COVID-19 entre 2020 et 2022. Publié de manière rétrospective, ce recueil d'avis et de notes commentés rassemble ainsi une somme considérable et incomparable de connaissances accumulées, puisque tout était à découvrir sur cette maladie et l'agent infectieux qui en est responsable. Le déroulement de cette crise mondiale sans précédent y apparaît avec sa logique mais aussi ses déconcertants rebondissements. Le Conseil scientifique a confié à un journaliste indépendant de renom, Paul Benkimoun (chef de la rubrique " Santé " au Monde), le soin d'organiser et thématiser ces avis, dans un souci de recul, de pédagogie et de vulgarisation.