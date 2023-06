Alex Craft Tome 3 : Souvenirs funèbres

Quand les morts ont besoin de parler, Alex Craft est toujours prête à les écouter. Il n'y a pas que la magie de tombe d'Alex qui sème le chaos dans sa vie. Même si elle a toujours été proche de LaMort, les choses ont récemment beaucoup évolué et sont devenues plus intimes. Et l'agent Falin Andrews, pour qui elle a encore des sentiments, a été envoûté par la Reine de l'Hiver et elle ne peut plus lui faire confiance. Pour couronner le tout, le temps qu'elle a passé en captivité à Faerie a changé sa meilleure amie à jamais. Mais ses problèmes personnels passent au second plan quand elle est embauchée pour enquêter sur un mystérieux suicide à Nekros City. L'ombre qu'elle lève n'a aucun souvenir des jours qui précèdent sa fin brutale, ce qui prouve que, malgré le fait que son soi-disant suicide soit de notoriété publique, il s'agit d'un meurtre. Mais quel type de magie peut surpasser la volonté de survie d'un être humain ? Et pourquoi est-ce que l'ombre n'a plus aucun souvenir de sa mort ? Trouver les réponses à ces questions pourrait bien signer l'arrêt de mort d'Alex... #UrbanFantasy #Paranormal #Ombres #Mystère #Sorcières #Faes