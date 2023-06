C'était en août 1944. Le camp Patton

Certes, on peut considérer que ce qui s'est passé dans le Coglais en cet été 1944 est anecdotique au regard de la titanesque opération "Overlord", mais là n'est pas le sujet. Si la brève présence du camp Patton sur "la glorieuse route de la Libération" a été dominée par l'exaltation de la liberté retrouvée, elle a aussi été le lieu d'exactions et d'une ségrégation raciale en profond décalage avec l'image du "rêve américain" . Entre pendaisons de soldats afro-américains pour viols et exécutions dissimulées, les investigations sont troublantes et emblématiques du malaise éprouvé par la population. Trois quarts de siècle ont passé et c'est l'oubli qui a prévalu, comme pour effacer toute ambiguïté sur l'indéfectible gratitude de la région envers ses libérateurs. Ce n'est pourtant que récemment que l'auteur a réalisé l'existence éphémère et vouée à l'oubli du camp Patton, là où sont ses racines. Cet ouvrage - résultat de ses investigations si inattendu - consolide une page de mémoire locale appartenant aussi à la "grande histoire" et se veut un hommage à cette région des Marches de Bretagne.