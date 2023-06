L'aristocrate

Quand j'ai rencontré ce charmant aristocrate anglais un été, il a bouleversé ma vie. Dès que j'ai aperçu Leo de loin à travers mes jumelles, je n'ai plus pu détourner les yeux. Et pas uniquement parce qu'il était nu, en train de se doucher, de l'autre côté de la baie. Ca avait fait un délicieux sujet de conversation lorsque je l'avais croisé un peu plus tard, et nous nous étions aussitôt entendus, même si, de toute évidence, nous n'avions rien en commun. Je savais qu'il n'était pas pour moi, mais j'étais incapable de me tenir éloignée de lui. Nous avons passé quelques mois de folie ensemble. Et, sans crier gare, nous sommes tombés amoureux. Mais Leo avait des responsabilités en Angleterre. Je n'aurais jamais eu de place dans sa vie. Et j'étais sur le point d'entrer en école de droit. Alors nous avons décidé d'en rester là et de ne plus jamais y penser. Une part de moi a toujours eu l'impression d'avoir laissé partir mon âme soeur. Je croyais que c'était la fin... Jusqu'à ce que, cinq ans plus tard, il m'envoie une lettre qui remet tout en question. #RomanceContemporaine #DeuxièmeChance #SummerRomance