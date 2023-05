Vendée. Coffret en 2 volumes

1793. Dans les provinces de l'ouest de la France, la guerre civile fait rage entre les Blancs, les royalistes, et les Bleus, les républicains. Entre conflit militaire farouche et amours tragiques, les héros se livrent à corps perdu dans une bataille à l'issue inéluctable. Anthony Trollope retrace, dans son unique roman historique, l'épopée des Vendéens rebelles, une des pages trop méconnue de la Révolution française. Auteur d'une cinquantaine de romans et de récits de voyage, Anthony Trollope (1815-1882) tient une place unique dans la littérature classique anglaise grâce à sa célèbre saga : Les chroniques des Barsetshire Towers.