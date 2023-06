Nathalie Du Pasquier a construit ce livre comme elle construit ses peintures : sur les pages, des blocs de couleur s'assemblent, s'épaulent, se contrarient et forment des architectures chromatiques qui accompagnent une série inédite de dessins crayonnés. Eux-mêmes, comme posés sur une table ou une étagère, évoquent tant des objets du quotidien (vases, livres, boîtes), que des paysages urbains. Entièrement conçu par Du Pasquier, Sometimes Making Something Leads to Nothing s'inscrit dans une longue évolution de son travail qui, de ses débuts au sein du groupe Memphis à ses oeuvres les plus récentes, a lentement fait glisser sa pratique du design à la peinture, de l'objet à l'abstraction. Aujourd'hui, après 40 ans de création, elle joue délibérément de tous ces registres pour créer un langage qui n'appartient qu'à elle seule.