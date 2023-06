Dans ce troisième opus, l'auteure entrouvre davantage les portes de son univers poétique. Elle y rend hommage à l'intemporel sujet de l'amour et aux mots avec lesquels on peut jouer, rire et pleurer. " Un vers à la main " est une invitation à évoquer en vers et en slam, le féminisme ou le harcèlement scolaire, d'un point de vue intime.