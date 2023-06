Habiter la France urbaine. Du grand Paris aux territoires

" Etre un homme veut dire d'abord habiter" (Bachelard). Un logement n'est pas une boîte pour nous abriter du monde extérieur. C'est une composante majeure de notre vie, un marqueur de notre identité, un élément essentiel de notre présence au monde et aussi de notre insertion sociale... ... La profession immobilière doit donc se confronter à des scénarios prospectifs élargis, prenant en compte le glissement de multiples paramètres sociétaux qui affectent directement ses produits... Repenser le logement, mais aussi l'immeuble et le quartier, dans une vision globale de la ville, et de la ville désirable, en sortant des silos professionnels et sectoriels, tel est donc l'enjeu. Pour cela il faut allier la connaissance précise des réalités mouvantes du monde en cours et la largeur d'esprit indispensable pour imaginer et inventer le monde futur. Gilbert Emont y contribue par ce livre. " - extraits de la préface de Pierre Veltz