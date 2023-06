Toutes ces choses qui font craquer la nuit

Ce livre a été écrit et dessiné par Cécile A. Holdban à l'automne 2021, lors d'une résidence littéraire et artistique à l'Atelier du Bas Cros, en Ardèche. C'est le troisième titre de la collection " Ecumes " dont l'objet est de proposer des livres hybrides à partir de textes et d'autres formes de création. Alternant haïkus, tercets et poèmes en prose, les textes engagent ici un dialogue subtil avec les images - fragments de paysage traversés d'oiseaux -, pour laisser place aux sensations et aux pensées. Extrait : " J'aime émouvoir ce qui joue à être immobile Peindre des yeux sur les pierres pour qu'elles les ouvrent "