Midi-Pyrénées connexion

C'était l'heure des informations. La voix suave de la présentatrice annonça sur les ondes de France Inter un incendie dont l'origine n'était pas encore connue. Celui-ci était survenu quelques minutes plus tôt quelque part dans le territoire français. Les locaux d'un établissement commercial avaient pris feu. Selon un bon nombre de témoins oculaires, une sorte de météorite avait jailli du ciel et s'était abattue sur le bâtiment qui abritait une entreprise. Etait-ce le même feu du ciel qui avait détruit la ville biblique de Sodome ? L'archange Métatron, l'ange suprême de la mort et du pardon, avait-il enfin sévi ? Par ailleurs, Anne-Laure Combes avait prédit que le feu de Dieu s'abattrait sur Don Pietro et ses hommes. N'avait-elle pas exigé du ciel la destruction de tous les biens de ce redoutable criminel ? Le foudroiement était-il programmé depuis la menace ayant été proférée par l'épouse du diplomate ayant été kidnappé ? Etait-ce réellement Armageddon ? Ainsi revenait-il à l'Honorable Baptiste Bisengu de l'Arnerie de Saint-Didier de clarifier ces phénomènes et faits hors du commun, dans l'attente de l'avis officiel mais énigmatique du Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (GEIPAN).