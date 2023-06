Un arrangement à durée limitée

Riley Walsh ne veut pas d'une fausse petite amie, mais il doit se rendre à l'évidence, il en a besoin. C'est la seule chose qu'il puisse faire pour gérer une ex qui ne croit pas que leur relation est terminée et pour oublier les années passées à se languir de la femme la plus inaccessible du monde, sa belle-soeur. Alexandra Emmerling n'arrive pas à s'en sortir. Elle doit faire face aux mensonges humiliants et aux manipulations de son ex, qui ruinent complètement sa réputation dans son programme ultra compétitif d'internat en chirurgie. Un simple arrangement. Deux mois. Quatre rendez-vous. Cinq max. Bon, peut-être six. Certainement pas plus de six. Seule l'apparence d'une relation romantique est requise. Aucun autre avantage n'est impliqué dans cet arrangement. Il suffira d'un week-end. Après s'être réveillés ensemble très nus, dans un lit, avec une gueule de bois les conditions et clauses de leur arrangement n'ont plus lieu d'être. Mais cela ne signifie pas qu'ils en ont fini l'un avec l'autre.