D'un musicien l'autre. De Céline à Beethoven

"Il faut lire Beethoven et écouter Céline". Tel est le chemin que propose d'emprunter Yannick Gomez, pianiste et compositeur, dans cette étude comparative entre le maître de Bonn et l'ermite de Meudon. A plus d'un siècle d'intervalle, les deux hommes partagent certaines dispositions : une extrême exigence dans le travail, un art total, une écriture affranchie des formes académiques, des traits de caractère - au vu des relations houleuses qu'ils entretiennent avec leurs éditeurs -, une absolue liberté, "condition sine qua non de leur vie et de leur oeuvre" . En rapprochant ces génies créateurs, Yannick Gomez signe un petit morceau de raffinement et d'élégance. Un livre pour les âmes portées à la grande musique intérieure. "Est-ce trop exagéré d'imaginer que Céline aurait été content à son tour d'apprendre qu'un autre pianiste, amateur de la littérature au sens propre du mot, a voulu partager avec nous son plaisir de le lire, tout en nous communiquant des aperçus de musicien professionnel ? " (Michael Donley) Pianiste, compositeur, professeur, titulaire d'un doctorat en interprétation de l'université de Montréal, Yannick Gomez signe ici son premier essai.