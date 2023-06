Pendant des années, Luna et Giacomo se sont aimés puis perdus. Luna est partie seule à l'autre bout du monde en emportant avec elle un secret. Rome, 13 ans plus tard. Ils se retrouvent pour quelques jours. Simple parenthèse ou nouveau départ ? Les heures passent. Luna doit prendre une décision. Les conséquences pourraient bouleverser son existence et celle de Giacomo... Quel est ce lourd secret que Luna porte ? Giacomo sera-t-il en mesure d'accepter la vérité ? N'est-il pas déjà trop tard ? "De Rome à l'océan indien, L'éternité n'est pas éphémère fait voyager le lecteur entre passé et présent. Les voiles se lèvent progressivement jusqu'au dénouement final inattendu et magnifique. Un roman dense servi par une écriture unique et singulière". Olivia Gartner, L'hebdo des livres. Mona Azzam est professeure de lettres modernes, poétesse et auteure d'une dizaine de romans dont Camus, L'espoir du monde, publié en 2023 aux éditions d'Avallon et Ulysse a dit, publié en 2020 aux éditions La Trace.