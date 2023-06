Les bonnes nouvelles arrivent surtout quand on ne les attend pas

Dans cet immeuble parisien, il y a Hugo, le jeune vendeur de journaux, qui désespère qu'on le rappelle. Il y a Lucienne qui, alors que les souvenirs semblent s'éteindre, lève le voile sur le plus grand secret de sa vie. Il y a Marine, pour qui une bonne nouvelle pourrait sonner comme une fin. Ou encore Elias, dont le vélo traverse Paris à la vitesse de l'éclair alors qu'il se perd dans ses pensées. Tous les jours, on se côtoie mais l'on ne se connaît pas, on se croise mais l'on ne se voit pas. Derrière des portes bien souvent fermées, comment douze destins pourraient-il être liés ? Comment réagissent-ils face aux imprévus ? Les rêves pourront-ils un jour prendre le dessus sur la réalité ? Au fil des mois, des saisons et des âges, Claire Musiol tisse avec tendresse quelques moments de vies et explore toute la complexité humaine à travers douze portraits vibrants d'humanité. Avant d'écrire des livres, Claire Musiol a beaucoup voyagé, été diplômée en géopolitique, cadre à Paris, enseignante en Californie et chercheuse en Caroline du Nord. Aujourd'hui, elle a posé ses valises près de la Méditerranée et promène sa plume entre les genres littéraires. Elle a publié plusieurs livres : romans, nouvelles et poésie. On la trouve également en anthologies, en animation d'ateliers d'écriture et sur scène pour des lectures ou des performances d'écriture.