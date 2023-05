Le corps sensoriel au sein des loisirs et des divertissements

La première modernité catalyse la genèse de ce nouveau champ d'expériences publiques que sont les loisirs et les divertissements : théâtres, musées, expositions temporaires, promenades, cafés, foires, danses, jardins, auxquelles peut s'adonner la population européenne. La pratique de ces activités instaure au quotidien chez les particuliers un cadre physique et social stimulant, les plaçant ainsi au coeur d'une action qui excite chacun de leurs sens, de leurs sensations et de leurs émotions. En s'inscrivant dans le domaine de l'histoire des sensibilités, la question de ce corps sensoriel qui prend forme demeure encore largement inexplorée. Cette publication s'attache donc à retracer et analyser les tenants et les aboutissants de ce qui a permis de façonner cette entité singulière durant le long XVIIIe siècle (1660-1830).