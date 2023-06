Europe 1 : De la singularité au déclin. (1955-2022)

Aujourd'hui, la station sous l'emprise d'un nouvel actionnaire, Vincent Bolloré, a été prompt à reléguer l'antenne comme un simple marche pied de la chaîne C News. La conjonction d'une ambition télévisuelle et d'une idéologie néo conservatrice accentue encore une chute d'audience devenue inéluctable et préjudiciable à ce bien commun qu'est l'information.