La nostalgie, un regard lucide et inquiet sur le monde actuel, des doutes et interrogations, des sentiments parfois contradictoires peuvent nous perturber, voire nous torturer. Le sourire d'un enfant suffit souvent à nous redonner espoir et envie. Dans ce recueil de poèmes, Serge Fontaine laisse parler son âme. Après des études à l'Ecole Normale d'Instituteurs en Algérie puis dans le Gers, Serge Fontaine exerce la profession d'instituteur, puis de professeur et principal de collège. Attiré très jeune par le monde des arts graphiques et de la littérature, il s'adonne à la peinture, la gravure et la poésie. Il écrit quelques nouvelles et contes pour enfants. Sensible à l'harmonie des formes et des couleurs, il privilégie en écriture la musique des mots et le rythme de la phrase. Son regard sur le monde qui l'entoure est aigu, sans sensiblerie. La trame de ses écrits se base toujours sur un fond de mysticisme, un regard lucide et un espoir en l'humain. Au fil des vers est son troisième livre publié chez les Editions Persée.