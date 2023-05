Psychologie du bien et du mal

Quel sens donnons-nous à nos actes les plus quotidiens et à ceux des autres ? Pourquoi sommes-nous capables de sacrifier nos intérêts matériels au nom de grands principes comme la justice ? Par quelles mises en scène parvenons- nous à draper de moralité des conduites qui caressent notre égocentrisme ? Quelles circonstances peuvent nous conduire à trahir nos convictions les plus profondes ? Comment se forment et progressent la conscience morale et l'empathie ? Les récompenses et les punitions favorisent-elles ou non les acquisitions morales ? S'appuyant sur des exemples et de nombreuses études scientifiques, ce livre explore la forme que le bien et le mal prennent dans nos têtes, et les conséquences que ces idées ont sur nos vies. Une plongée au coeur de la nature humaine. "Eclairer les coulisses du bien et du mal à la lumière des connaissances scientifiques issues de la psychologie sociale expérimentale est le défi que ce livre relève avec brio". Pr Robert-Vincent Joule.