Une Cambodgienne modèle. L’émancipation d’une jeune femme

Voici l'histoire véridique d'une jeune Cambodgienne qui a remis en cause les normes sociales et culturelles de son pays par ses choix de vie et qui, de ce fait, est devenue une ambassadrice locale de l'émancipation féminine. Thavry a grandi sur une île de la rivière Bassac, dépourvue de la plupart des commodités modernes, dans un monde de coutumes et de tradition. Tandis que le Cambodge se remettait progressivement du chaos et des destructions engendrés par la guerre civile et les Khmers rouges, la vie rurale redevenait celle qu'elle avait été pendant des siècles. Pour une femme, cela voulait dire se marier jeune, procréer et travailler dans la ferme familiale sans que son consentement soit requis. La valeur de l'éducation, en tant que moyen de sortir des limites du village et de se forger un avenir de femme indépendante, fut inculquée à Thavry par ses parents dont l'enfance avait été malheureuse. Son récit, simple et riche en anecdotes illustrant le quotidien des deux dernières générations de Cambodgiens, est source d'inspiration pour les jeunes femmes. Il les encourage à poursuivre leurs rêves et il montre qu'en oeuvrant dans ce sens, surtout par l'éducation, cela pourra les mener à une liberté d'action inconnue des précédentes générations.