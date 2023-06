Un serment d'automne

Elvire et Artus s'aiment avec la ferveur de leurs coeurs d'adolescents, ils font le serment de se retrouver chaque automne sous le chêne de leur pensionnat. Servane, quant à elle, vit mal d'être la fille de l'énigmatique directrice. Un drame vient séparer les trois adolescents : Artus meurt. Quand Elvire revient dans sa ville d'enfance dix ans plus tard, elle ne s'attend pas à retrouver Servane et à rencontrer le troublant bibliothécaire, Armand. Plus elle passe du temps dans son ancien pensionnat, plus elle s'interroge sur les phénomènes surnaturels qui s'y produisent et sur le rôle de son amie dans ceux-ci. Quel est le terrible secret de Servane ? Et pourquoi Armand semble-t-il vouloir bouleverser leurs vies ?