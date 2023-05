Agenda Dungeons & Dragons. Edition 2023-2024

Un agenda collector de "Dungeons and Dragons" 2023-2024 avec des informations insolites sur les héros et protagonistes de cet univers culte et de nombreux dessins. Cet agenda contient également un répertoire, un emploi du temps. Depuis plus de 40 ans, Dungeons and dragons a réuni plus de 15 millions de joueurs de jeu de rôle dans le monde. Ce jeu, créé par Gary Gygax et Dave Arnessen en 1974, est une référence pour toute une génération.