Nos voyages dans l'Histoire Tome 5 : La grotte de Lascaux

Un nouveau voyage dans le temps attend Alice et Louis. Et pas n'importe quel voyage ! En visitant la grotte de Lascaux, le frère et la soeur remontent jusqu'à la préhistoire ! Les voilà accueillis dans le clan des Mabutô, où ils se font passer pour des envoyés des esprits. Leur mission ? Aider une jeune chamane à trouver son animal-totem.