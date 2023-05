Euh... Bonjour. A priori vous ne me connaissez pas... mais je suis ici pour vous raconter une histoire. Je m'appelle Alice et quand cette histoire commence, j'ai dix-sept ans. Pour l'année de terminale, j'ai changé de lycée, j'avais envie de changer d'air. Je me suis fait des amis incroyables et j'ai eu de super profs, qui ne savaient pas encore que j'étais tarée donc je me disais ''ça va aller''. J'ai rencontré des gens bourrés de talents et de centres d'intérêts, c'était l'occasion d'avoir de super débats. Pourtant, même dans ces conditions optimales, plein de sujets étaient devenus sensibles et me mettaient les larmes aux yeux... Mais bon, ça ne me gâchait pas la vie non plus, globalement ça allait... Jusqu'au jour où un mec a mangé le mauvais animal, et la face du monde en a été changée. On s'est tous retrouvés masqués et confinés chez nous. Là j'ai paniqué, j'étais toujours fatiguée et j'ai perdu du poids. En en parlant à mon médecin, j'ai découvert que j'avais quelque à chose à gérer, des émotions et des humeurs à canaliser, qu'il me fallait l'aide d'un psy. J'avais plein de choses à vivre, mais il fallait surtout que je me débarrasse de cette saleté de dépression qui me collait à la peau et m'empêchait de vraiment bien aller... Tout un programme !