Bleus profonds

Quoi de plus beau que les Bahamas, cet archipel paradisiaque, pour passer quelques jours en amoureux ? Après avoir convoyé avec Mary un voilier de l'Angleterre aux Caraïbes, Ronan se réjouit d'y prolonger son séjour en compagnie de celle qu'il aime. Mais alors qu'il profite des joies de la plage près du Trou Bleu de Dean, un site d'une beauté exceptionnelle, le couple est témoin d'un dramatique accident de plongée. Puis c'est Ronan qui se volatilise mystérieusement... Richard, le père de Mary, la rejoint sur place pour enquêter, tandis qu'Erwan, l'ami détective de Ronan, se renseigne sur les Maréchal, la famille du plongeur décédé. Bien connue à Doëlan, celle-ci possède l'entreprise Celtimar, leader européen dans la transformation d'algues, et son patriarche est à l'origine d'une véritable success story. Mais ne cacherait-elle pas certains secrets enfouis ? Et la découverte récente dans l'archipel des Bahamas d'une épave gorgée d'or n'aurait-elle pas un lien avec la disparition de Ronan ?