Deadpool : Suicide Kings

Ca n'est pas parce qu'on est un assassin qu'on ne peut pas être victime d'une erreur judiciaire ! Deadpool est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et tout le monde est à sa poursuite, y compris Daredevil, Spider-Man et le Punisher ! Wade Wilson arrivera-t-il à survivre le temps de prouver son innocence ? Les albums MARVEL MUST-HAVE consacrés au populaire Deadpool sont plutôt rares, nous vous proposons donc cette série complète et divertissante, emblématique du personnage, et qui reçoit de nombreuses guest-stars ! Et n'oublions pas que Deadpool revient prochainement au cinéma, accompagné de Wolverine !