XVIIème siècle. Marie Mancini, le premier amour de Louis XIV, quitte son mari le connétable Lorenzo Colonna avec leur fille de six ans, Lorenza. Onze ans plus tard, le prince réclame le retour de sa fille à Rome où cette dernière se trouve confrontée à une réalité révoltante : le connétable veut la marier à Salvo Borghèse, un homme qu'elle méprise. Mais Lorenza préfère passer du temps avec Caterina, sa camériste... et puis il y a aussi l'homme de l'ombre, ce personnage mystérieux rencontré lors d'un bal populaire... Refusant son destin, troublée par ses sentiments, Lorenza décide de quitter Rome et se met en route pour Versailles, essayant de trouver refuge chez son oncle Philippe Mancini, le duc de Nevers. Lorenza pourra-t-elle échapper au destin que son père a choisi pour elle ? Saura-t-elle faire face à ses sentiments qui la taraudent, ses désirs qui la troublent, et ses prétendants ? Entre complots et passions, La princesse fugitive raconte une histoire d'amours plurielles et de la découverte de la sensualité sous toutes ses formes. "Une merveilleuse histoire d'amours plurielles et de liberté" - L'hebdo des Livres Aurore Dumas est autrice d'une trentaine de romans et de romances, tant historiques que contemporains, fantastiques et érotiques. Les éditions Loreleï ont déjà publié l'une de ses romances historiques, L'aventurière en dentelles, en février 2023.