"Les mots sont vagabonds comme je le suis aussi depuis quelques années déjà. Un peu ici, un peu là. L'écriture va et vient quand et comme elle le souhaite. Ma porte est toujours ouverte pour elle. Elle me préfère cependant, dans "le rien" , cette sorte d'absence au monde. A la fois de ce monde et suffisamment en retrait, pour pouvoir le regarder et le sentir vraiment. C'est ainsi que se construisent les poèmes. Ils me viennent et je les accueille. Je n'y suis pour rien de plus".