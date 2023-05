E mot ions. Billets d'humeur en rimes libres

On ne quitte jamais totalement son enfance, du moins elle fait de nous ce que nous devenons. Marie-Paule Guillemard évoque ici les émotions que tour à tour la vie nous présente : rencontres, questionnements, espoirs, naissances, anniversaires passés ou présents, famille, enfants. Des ressentis et sentiments divers et le besoin de les exprimer pour témoigner.